Все праздники августа будут отмечать еще по старому календарю, а уже с 1 сентября в Украине будет действовать новый календарь религиозных праздников. Детальнее о том, что будем праздновать в конце лета – рассказываем дальше в материале 24 Канала.

К теме Праздники, которые будут отмечать в августе: будет ли выходной в День Независимости

Главные праздники августа

  • 2 августа – День пророка Илии (Ильин день).
  • 4 августа – Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
  • 7 августа – Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
  • 9 августа – Великомученика и целителя Пантелеймона.
  • 14 августа – Маковея, Медовый спас.
  • 19 августа – Преображение Господне, Яблочный спас.
  • 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
  • 29 августа – Ореховый спас.


19 августа – Яблочный Спас / Фото "Новости Чернигов"

Православный календарь на август 2023
  • 1 августа – преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого.
  • 2 августа – святого пророка Илии.
  • 3 августа – преподобного Симеона и Иоанна, святого пророка Иезекиила.
  • 4 августа – равноапостольной Марии Магдалины.
  • 5 августа – мучеников Трофима, Теофила и тех, что с ними.
  • 6 августа – святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба.
  • 7 августа – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, святых Олимпиады и Евпраксии.
  • 8 августа – мученика Ермолая и тех, кто с ним.
  • 9 августа – великомученика и целителя Пантелеймона.
  • 10 августа – апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.
  • 11 августа – святого мученика Калиника.
  • 12 августа – святых апостолов Силы, Силуана, и тех, что с ними.
  • 13 августа – предсвятие похода с честным и животворящим Крестом Господним, преподобного Евдокима праведного.
  • 14 августа – Перенесение Честного Креста, мучеников Макавеев и тех, что с ними (Маковия), начало Успенского поста, Медовый спас.
  • 15 августа – Перенос мощей первомученика Стефана.
  • 16 августа – святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста.
  • 17 августа – семерых мучеников Эфесских, преподобной мученицы Евдокии.
  • 18 августа – предсвятие Преображения Господня, святого мученика Евсигния.
  • 19 августа Преображение Господне, Яблочный спас.
  • 20 августа – святого преподобного мученика Дометия.
  • 21 августа – святого Эмилиана, мучеников Елевтерия и Леонида.
  • 22 августа – апостола Матфея.
  • 23 августа – святого мученика и архидиакона Лаврентия.
  • 24 августа – святого мученика Евпла.
  • 25 августа – святых мучеников Фотия и Аникиты.
  • 26 августа – предание праздника Преображения, преподобного Максима Исповедника.
  • 27 августа – предсвятие Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея, перенесение мощей преподобного Теодосия, игумена Печерского.
  • 28 августа Успения Пресвятой Богородицы и Пресвятой Девы Марии.
  • 29 августа – Перенесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа, Ореховый Спас, святого мученика Диомида.
  • 30 августа – мученика Мирона.
  • 31 августа – мучеников Флора и Лавра.