17 квітня – яке церковне свято: чому сьогодні не варто дивитися у дзеркало

У середу, 17 квітня, віряни вшановують пам'ять священномученика Симеона, єпископа Перського. У давні часи люди у цей день молилися, аби отримати рясний врожай. Пасічники просили, щоб у них було багато меду.

Наші предки раніше навіть проводили цікавий обряд: запалювали свічку, ходили з нею навколо вуликів, а потім кропили їх святою водою. Які ж народні прикмети існують у свято, читайте на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті священномученика Симеона, єпископа Перського

Святий Симеон жив у IV столітті. Він обіймав посаду єпископа Перського у часи, коли цар Сапор наказував переслідувати християн. Одного разу під його немилість потрапив і священномученик. Чоловіка звинуватили у тому, що він нібито закликає греків не любити персів. Крім того, від Симеона вимагали відречення від християнської віри. Однак єпископ відмовився це робити, тому був відправлений у тюрму, а згодом – страчений.

Що не можна робити

Не можна дивитися у дзеркало, бо притягнете нещастя.

Заборонено лихословити та сваритися.

Не варто шкодити бджолам.

Не рекомендується їсти м'ясні та молочні продукти, повертатися до поганих звичок та влаштовувати гучні гуляння, бо триває Великий піст.

Народні прикмети

Ясне сонце – до сухого літа, а хмарне небо – до дощового.

Якщо випаде дощ, то чекайте на хорошу погоду.

Якщо з вуликів повилітають бджоли, то буде багатий врожай.

Що ще відзначають

Щороку 17 квітня відзначається День пожежної охорони України. Спершу свято припадало на 29 січня, а у 2013 році дату змінили. У цей день традиційно вітаємо усіх українських пожежників з професійним святом.

Також сьогодні маємо Всесвітній день боротьби з гемофілією. Ініціаторками події стали Всесвітня федерація гемофілії та Всесвітня організація охорони здоров'я. Це захворювання пов'язане зі зсіданням крові.