Наші предки раніше навіть проводили цікавий обряд: запалювали свічку, ходили з нею навколо вуликів, а потім кропили їх святою водою. Які ж народні прикмети існують у свято, читайте на сайті LifeStyle 24.
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День пам'яті священномученика Симеона, єпископа Перського
Святий Симеон жив у IV столітті. Він обіймав посаду єпископа Перського у часи, коли цар Сапор наказував переслідувати християн. Одного разу під його немилість потрапив і священномученик. Чоловіка звинуватили у тому, що він нібито закликає греків не любити персів. Крім того, від Симеона вимагали відречення від християнської віри. Однак єпископ відмовився це робити, тому був відправлений у тюрму, а згодом – страчений.
Що не можна робити
- Не можна дивитися у дзеркало, бо притягнете нещастя.
- Заборонено лихословити та сваритися.
- Не варто шкодити бджолам.
- Не рекомендується їсти м'ясні та молочні продукти, повертатися до поганих звичок та влаштовувати гучні гуляння, бо триває Великий піст.
Народні прикмети
- Ясне сонце – до сухого літа, а хмарне небо – до дощового.
- Якщо випаде дощ, то чекайте на хорошу погоду.
- Якщо з вуликів повилітають бджоли, то буде багатий врожай.
Що ще відзначають
Щороку 17 квітня відзначається День пожежної охорони України. Спершу свято припадало на 29 січня, а у 2013 році дату змінили. У цей день традиційно вітаємо усіх українських пожежників з професійним святом.
Також сьогодні маємо Всесвітній день боротьби з гемофілією. Ініціаторками події стали Всесвітня федерація гемофілії та Всесвітня організація охорони здоров'я. Це захворювання пов'язане зі зсіданням крові.