Наши предки раньше даже проводили интересный обряд: зажигали свечу, ходили с ней вокруг ульев, а потом кропили их святой водой. Какие же народные приметы существуют в праздник, читайте на сайте LifeStyle 24.

Важно Не только Вербное воскресенье: какие религиозные праздники украинцы будут отмечать в апреле 2024 года

День памяти священномученика Симеона, епископа Персидского

Святой Симеон жил в IV веке. Он занимал должность епископа Персидского во времена, когда царь Сапор приказывал преследовать христиан. Однажды под его немилость попал и священномученик. Мужчину обвинили в том, что он якобы призывает греков не любить персов. Кроме того, от Симеона требовали отречения от христианской веры. Однако епископ отказался это делать, поэтому был отправлен в тюрьму, а впоследствии – казнен.

Что нельзя делать

Нельзя смотреть в зеркало, потому что притянете несчастье.

Запрещено сквернословить и ссориться.

Не стоит вредить пчелам.

Не рекомендуется есть мясные и молочные продукты, возвращаться к плохим привычкам и устраивать шумные гуляния, потому что продолжается Великий пост.

Народные приметы

Ясное солнце – к сухому лету, а облачное небо – к дождливому.

Если выпадет дождь, то ждите хорошую погоду.

Если из ульев повылетают пчелы, то будет богатый урожай.

Что еще отмечают

Каждый год 17 апреля отмечается День пожарной охраны Украины. Сначала праздник приходился на 29 января, а в 2013 году дату изменили. В этот день традиционно поздравляем всех украинских пожарных с профессиональным праздником.

Также сегодня имеем Всемирный день борьбы с гемофилией. Инициаторами события стали Всемирная федерация гемофилии и Всемирная организация здравоохранения. Это заболевание связано со свертываемостью крови.