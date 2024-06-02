У давні часи у свято хлопці також ходили свататися до дівчат, а молодята вінчалися або справляли весілля. Казали, що день вдалий для укладання шлюбу. Більше про прикмети й заборони на сьогодні розкаже LifeStyle 24.

Важливо Які свята українці відзначатимуть у червні 2024 року: чи будуть додаткові вихідні

День пам'яті святого Никифора

Никифор мешкав у Константинополі. У ті часи імператором був Лев Вірменин, за правління якого переслідували християн. Одного разу він наказав позбавити святого сану, а потім вигнати з рідної землі. 13 років Никифор пробув у тюрмі, а згодом, у 828 році, помер. Мощі віднесли у Константинополь.

Що не можна робити

Не можна займатися рукоділлям.

Не варто йти в ліс, бо станеться біда.

Краще триматися якомога далі від водойм, зокрема не купатися.

Народні прикмети

Роса – до багатого врожаю ягід та овочів.

Дощ – до хорошого врожаю грибів.

Якщо після обіду не буде сонця, то незабаром похолодає.

Вітер – до дощу.

Що ще відзначають

У першу неділю червня традиційно відзначається Міжнародний день людей, які подолали рак. Вперше його відсвяткували у Сполучених Штатах Америки. Річ у тім, що тоді збільшилася кількість онкохворих людей.

2 червня українці також святкують День працівників водного господарства. Указ про запровадження такої події видав президент України 18 березня 2003 року. Сьогодні вітаємо усіх причетних з професійним святом.