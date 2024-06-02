В давние времена в праздник парни также ходили свататься к девушкам, а молодожены венчались или справляли свадьбу. Говорили, что день удачный для заключения брака. Больше о приметах и запретах на сегодня расскажет LifeStyle 24.

Важно Какие праздники украинцы будут отмечать в июне 2024 года: будут ли дополнительные выходные

День памяти святого Никифора

Никифор жил в Константинополе. В те времена императором был Лев Армянин, при правлении которого преследовали христиан. Однажды он приказал лишить святого сана, а затем изгнать с родной земли. 13 лет Никифор пробыл в тюрьме, а затем, в 828 году, умер. Мощи отнесли в Константинополь.

Что нельзя делать

Нельзя заниматься рукоделием.

Не стоит идти в лес, потому что произойдет беда.

Лучше держаться подальше от водоемов, в частности не купаться.

Народные приметы

Роса – к богатому урожаю ягод и овощей.

Дождь – к хорошему урожаю грибов.

Если после обеда не будет солнца, то вскоре похолодает.

Ветер – к дождю.

Что еще отмечают

В первое воскресенье июня традиционно отмечается Международный день людей, которые преодолели рак. Впервые его отпраздновали в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что тогда увеличилось количество онкобольных людей.

2 июня украинцы также празднуют День работников водного хозяйства. Указ о введении такого события издал президент Украины 18 марта 2003 года. Сегодня поздравляем всех причастных с профессиональным праздником.