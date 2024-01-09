Більше про свята читайте на сайті 24 Каналу. Крім того, дізнавайтеся, які існують прикмети на сьогодні та що не можна робити.

Важливо Не лише Різдво та Миколая: як змінилися дати церковних свят на 2024 рік

День пам'яті святого мученика Полієвкта

Святий Полієвкт був першим, хто зазнав мученицької смерті за те, що сповідував християнську віру, у місті Мелітіні. Однак спершу він дотримувався язичництва, адже служив імператору Декії. Якось Полієвкту наснився Ісус Христос. Господь прийшов до святого у старому одязі, який потім поміняв на світлий. В той час влада якраз наказала переслідувати християн. Після цього сну, Полієвкт прийняв рішення перейти у християнство.

Одного разу святий Полієвкт розірвав наказ імператора, де було написано, що всі повинні поклонятися ідолам. Сталося це на міській площі, де в той момент перебували інші люди. За це мученика стратили. Згодом, коли правив імператор Костянтин, на честь Полієвкта збудували храм.

День пам'яті святого мученика Євстратія

Святий Євстратій жив, коли правив римський імператор Діоклетіан. Спершу за віру в Ісуса Христа покарали священника Аравійської церкви Авксентія. Його кинути у в'язницю, не давали їсти, а згодом стратили. Після цього Євстратій відкрито заявив, що він християнин. Святого одразу відправили під арешт, де жорстоко побили, а потім спалили.

Що не можна робити

Не можна вживати алкоголь.

Заборонено засмічувати голову поганими думками та сваритися з рідними й друзями.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети

Якщо на небі не буде хмар, то отримаєте цього року хороший врожай.

Якщо домашня худоба цілий день проведе в хліві, то незабаром похолодає.

Якщо побачите на деревах ворон, то скоро чекайте морозів.

Якщо кішка спатиме цілий день, то згодом надворі потепліє.

Що ще відзначають

Сьогодні відзначається Міжнародний день хореографа. У наш час така творча професія вважається досить популярною. Крім того, батьки часто віддають своїх дітей на танці. Без цієї розваги вже неможливо уявити сучасне життя. Адже вона стала його невіддільною частиною.

Щороку День поезії на роботі святкують у другий вівторок січня. У 2024 році він випав на 9 січня. У цей день важливо наголосити на тому, що на роботі потрібно проявляти свій талант, а не соромитися його. Цікаво, що мова йде не лише про поезію, але й про іншу творчість.