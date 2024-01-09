Больше о праздниках читайте на сайте 24 Канала. Кроме того, узнайте, какие существуют приметы на сегодняшний день и что нельзя делать.

Важно Не только Рождество и Николая: как изменились даты церковных праздников на 2024 год

День памяти святого мученика Полиевкта

Святой Полиевкт был первым, кто потерпел мученическую смерть за то, что исповедовал христианскую веру, в городе Мелитине. Однако сначала он соблюдал язычество, ведь служил императору Декии. Однажды Полиевкту приснился Иисус Христос. Господь пришел к святому в старой одежде, которую потом поменял на светлую. В то время власти приказали преследовать христиан. После этого сна Полиевкт принял решение перейти в христианство.

Однажды святой Полиевкт разорвал приказ императора, где было написано, что все должны поклоняться идолам. Случилось это на городской площади, где в тот момент находились другие люди. За это мученика казнили. Впоследствии, когда правил император Константин, в честь Полиевкта был построен храм.

День памяти святого мученика Евстратия

Святой Евстратий жил, когда правил римский император Диоклетиан. Сначала за веру в Иисуса Христа покарали священника Аравийской церкви Авксентия. Его бросить в тюрьму, не давали есть, а потом казнили. После этого Евстратий открыто заявил, что он христианин. Святого сразу отправили под арест, где жестоко избили, а затем сожгли.

Что нельзя делать

Нельзя употреблять алкоголь.

Запрещено засорять голову плохими мыслями и ссориться с родными и друзьями.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы

Если на небе не будет облаков, получите в этом году хороший урожай.

Если домашний скот целый день проведет в хлеву, то скоро похолодает.

Если увидите на деревьях ворон, то скоро ждите морозов.

Если кошка будет спать целый день, то скоро на улице потеплеет.

Что еще отмечают

Сегодня отмечается Международный день хореографа. В настоящее время такая творческая профессия считается достаточно популярной. Кроме того, родители часто отдают своих детей на танцы. Без этого развлечения уже невозможно представить современную жизнь. Ведь оно стало его неотделимой частью.

Ежегодно День поэзии на работе празднуют во второй вторник января. В 2024 году он выпал на 9 января. В этот день важно отметить то, что на работе нужно проявлять свой талант, а не стесняться его. Интересно, что речь идет не только о поэзии, но и о другом творчестве.