Яке свято християни відзначають 9 квітня: важливі заборони на цей день

Сьогодні, 9 квітня, у церкві вшановують пам'ять мученика Євпсихія. Традиційно у цей день люди відвідують храм, моляться та ставлять свічки. До речі, раніше у свято рекомендувалося справляти весілля, щоб шлюб був міцний.

У християн східного обряду триває Великий піст, останній день якого припадає на 4 травня. А вже 28 квітня люди святкуватимуть Вербну неділю. Більше про заборони та народні прикмети на сьогодні розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті мученика Євпсихія

Євпсихій народився в Кесарії та виховувався у заможній родині. У ті часи правив імператор Юліан Відступник та процвітало язичництво. Святий був проти цього, тому якось пошкодив ідолів в одному з храмів. Тоді були й інші християни, яких потім відправили у заслання, а Євпсихія замучили до смерті.

Що не можна робити

Не можна сваритися, злитися, лихословити та ображати одне одного.

Заборонено їсти м'ясо та молочні продукти.

У цей період не варто гучно розважатися.

Народні прикмети

Зоряне небо – до щедрого врожаю пшениці.

Якщо почнуть цвісти кульбаби, то надворі буде тепло.

Якщо буде туман або іній, то чекайте на рясний врожай городини.

Що ще відзначають

9 квітня відзначається Всесвітній день антикваріату. Це речі, які з'явилися у давнину, а зараз зберігаються як історичні або художні пам'ятки.

Також сьогодні маємо Міжнародний день ASMR. Такі відео вже багато років є дуже популярними. Люди вмикають їх, щоб розслабитися та заспокоїтися.