У христиан восточного обряда продолжается Великий пост, последний день которого приходится на 4 мая. А уже 28 апреля люди будут праздновать Вербное воскресенье. Больше о запретах и народных приметах на сегодня расскажет LifeStyle 24.
Важно Не только Вербное воскресенье: какие религиозные праздники украинцы будут отмечать в апреле 2024 года
День памяти мученика Евпсихия
Евпсихий родился в Кесарии и воспитывался в богатой семье. В те времена правил император Юлиан Отступник и процветало язычество. Святой был против этого, поэтому как-то повредил идолов в одном из храмов. Тогда были и другие христиане, которых потом отправили в ссылку, а Евпсихия замучили до смерти.
Что нельзя делать
- Нельзя ссориться, злиться, сквернословить и оскорблять друг друга.
- Запрещено есть мясо и молочные продукты.
- В этот период не стоит громко развлекаться.
Народные приметы
- Звездное небо – к щедрому урожаю пшеницы.
- Если начнут цвести одуванчики, то на улице будет тепло.
- Если будет туман или иней, то ждите обильный урожай овощей.
Что еще отмечают
9 апреля отмечается Всемирный день антиквариата. Это вещи, которые появились в древности, а сейчас хранятся как исторические или художественные памятники.
Также сегодня имеем Международный день ASMR. Такие видео уже много лет являются очень популярными. Люди включают их, чтобы расслабиться и успокоиться.