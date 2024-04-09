У христиан восточного обряда продолжается Великий пост, последний день которого приходится на 4 мая. А уже 28 апреля люди будут праздновать Вербное воскресенье. Больше о запретах и народных приметах на сегодня расскажет LifeStyle 24.

Важно Не только Вербное воскресенье: какие религиозные праздники украинцы будут отмечать в апреле 2024 года

День памяти мученика Евпсихия

Евпсихий родился в Кесарии и воспитывался в богатой семье. В те времена правил император Юлиан Отступник и процветало язычество. Святой был против этого, поэтому как-то повредил идолов в одном из храмов. Тогда были и другие христиане, которых потом отправили в ссылку, а Евпсихия замучили до смерти.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться, злиться, сквернословить и оскорблять друг друга.

Запрещено есть мясо и молочные продукты.

В этот период не стоит громко развлекаться.

Народные приметы

Звездное небо – к щедрому урожаю пшеницы.

Если начнут цвести одуванчики, то на улице будет тепло.

Если будет туман или иней, то ждите обильный урожай овощей.

Что еще отмечают

9 апреля отмечается Всемирный день антиквариата. Это вещи, которые появились в древности, а сейчас хранятся как исторические или художественные памятники.

Также сегодня имеем Международный день ASMR. Такие видео уже много лет являются очень популярными. Люди включают их, чтобы расслабиться и успокоиться.