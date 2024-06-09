Яке свято у неділю, 9 червня: чому сьогодні не можна одягатися в чорне
За новоюліанським календарем 9 червня вшановується пам'ять святого Кирила, архиєпископа Олександрійського. У давні часи люди вважали, що у цей день приходило справжнє літо, тому виходили зустрічати його на світанку.
За традицією, сьогодні потрібно викинути увесь непотріб з хати та позбутися поганих звичок та думок. Наші предки вважали, що у свято добре свататися або справляти весілля, адже тоді шлюб буде міцним, пише LifeStyle 24.
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День пам'яті святого Кирила, архиєпископа Олександрійського
Кирило Олександрійський жив у IV-V століттях. У нього була хороша освіта, однак згодом чоловік вирішив присвятити час Богові. Одного разу святий відправився у пустелю, де пробув шість років. Кирило їв лише хліб, пив воду та багато молився. Якось пішов служити кліром до святого Феофіла.
Спершу святий проповідував, потім обійняв посаду диякона, а через деякий час – єпископа. Він виступав проти язичництва та поширював християнство. Саме через такі справи Кирило був дуже шанованим, а помер він у 444 році.
Що не можна робити
- Не можна влаштовувати конфлікти.
- Заборонено втрачати віру у краще.
- Не варто одягати чорні речі, інакше у життя прийдуть біди.
- Не рекомендується розказувати іншим про свої плани та лихословити.
Народні прикмети
- Ранішня роса – до рясного врожаю.
- Якщо на небі буде багато зірок, то чекайте на хороший врожай грибів.
- Якщо випаде дощ, то погано вродять культури.
- Якщо голосно каркатимуть ворони, то скоро випаде дощ.
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Що ще відзначають
Щороку 9 червня у деяких країнах світу відзначається Міжнародний день друзів. Вперше це свято започаткували у Сполучених Штатах Америки, коли у 1935 році ініціативу підтримав Конгрес. Згодом воно поширилося світом.
Крім того, традиційно у другу неділю червня люди святкують День расової єдності. Сьогодні варто вкотре наголосити на тому, що всі люди – рівні, незалежно, якого кольору у них шкіра. Цей день – про повагу одне до одного.