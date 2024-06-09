По традиции, сегодня нужно выбросить весь хлам из дома и избавиться от плохих привычек и мыслей. Наши предки считали, что в праздник хорошо свататься или справлять свадьбу, ведь тогда брак будет крепким, пишет LifeStyle 24.

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День памяти святого Кирилла, архиепископа Александрийского

Кирилл Александрийский жил в IV-V веках. У него было хорошее образование, однако впоследствии мужчина решил посвятить время Богу. Однажды святой отправился в пустыню, где пробыл шесть лет. Кирилл ел только хлеб, пил воду и много молился. Однажды пошел служить клиром к святому Феофилу.

Сначала святой проповедовал, затем занял должность диакона, а через некоторое время – епископа. Он выступал против язычества и распространял христианство. Именно из-за таких дел Кирилл был очень уважаемым, а умер он в 444 году.

Что нельзя делать

Нельзя устраивать конфликты.

Запрещено терять веру в лучшее.

Не стоит одевать черные вещи, иначе в жизнь придут беды.

Не рекомендуется рассказывать другим о своих планах и злословить.

Народные приметы

Утренняя роса – к обильному урожаю.

Если на небе будет много звезд, то ждите хороший урожай грибов.

Если выпадет дождь, то плохо уродят культуры.

Если громко будут каркать вороны, то скоро выпадет дождь.

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Что еще отмечают

Ежегодно 9 июня в некоторых странах мира отмечается Международный день друзей. Впервые этот праздник ввели в Соединенных Штатах Америки, когда в 1935 году инициативу поддержал Конгресс. Впоследствии оно распространилось по миру.

Кроме того, традиционно во второе воскресенье июня люди празднуют День расового единства. Сегодня стоит еще раз подчеркнуть то, что все люди – равны, независимо, какого цвета у них кожа. Этот день – об уважении друг к другу.