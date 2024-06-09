Сегодняшний день – хороший повод напомнить всем, насколько друзья важны в нашей жизни. Иногда это одни из самых родных людей в мире. Редакция LifeStyle 24 поздравляет всех с праздником и публикует хорошие поздравления в прозе и стихах.
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Международный день друзей 2024: поздравления в стихах
З Днем друзів всіх вітаю!
Міцно-міцно обіймаю,
Дякую усім кажу,
Тому що вас я люблю!
Я бажаю вам це свято
Зустріти весело та дружно.
Сміху, радості та щастя
І великої міцної дружби!
***
Про друзів не дарма складають пісні,
Не один пуд солі вони з’їли разом,
Друг – надійна опора завжди,
Кажуть, пізнаються в біді завжди.
День друзів – прекрасне свято,
Всюди гамір, веселощі, жарти, сміх,
Друзів на світі багато різних,
Хай у вашому житті друг буде кращий, ніж усі.
Международный день друзей 2024 / Фото Amazing Ukraine
***
Для людини важливий той,
Хто розділить з нею смуток і радість,
Хто не засудить і зрозуміє,
Підтримає, якщо в житті млявість.
Друг – той, хто вірний нам завжди,
Для людини дружба свята,
Інші почуття ніколи
Настільки не оспівати крилато.
***
З нашим днем тебе, друган.
Зичу щастя ураган.
Хай здійсняться мрії всі,
Щоб жилось тобі в красі,
Була тачка найдорожча,
Гаманець тріщав від грошей.
Що не день – веселе свято,
Задоволень, відпочинку,
Вдачі кожну хвилинку,
Перемог, чудових прагнень,
Нових радісних досягнень!
***
Добре, що у мене
Є чудові друзі.
Це означає я живу
І вашою дружбою дорожу.
Международный день друзей 2024 / Фото Telegraf
Международный день друзей 2024: поздравления в прозе
Привет, счастливого Международного дня друзей! Пусть ваши друзья всегда будут рядом, вдохновляют, поддерживают и дарят множество счастливых моментов в жизни!
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Друзья – это сокровище, которое мы храним в сердце. Счастливого праздника, мои самые лучшие! Пусть наша дружба длится вечно!
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Друзья – это как звезды на небе: всегда рядом, даже когда кажется, что темнота. Счастливого праздника, самые дорогие! Пусть наша дружба всегда светит ярче!
Международный день друзей 2024 / Фото vitai.com.ua
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По случаю Международного дня друзей хочу сказать, что вы – мой самый большой подарок. Без вас моя жизнь была бы не такой яркой и интересной. Спасибо за каждый момент вместе!
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Дорогие друзья, пусть сегодняшний день будет полон радости, смеха и незабываемых моментов! Счастливого Международного дня друзей!