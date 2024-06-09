Сьогоднішній день – хороший привід нагадати усім, наскільки друзі важливі у нашому житті. Інколи це одні з найрідніших людей у світі. Редакція LifeStyle 24 щиро вітає усіх зі святом та публікує гарні привітання у прозі та віршах.
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Міжнародний день друзів 2024: привітання у віршах
З Днем друзів всіх вітаю!
Міцно-міцно обіймаю,
Дякую усім кажу,
Тому що вас я люблю!
Я бажаю вам це свято
Зустріти весело та дружно.
Сміху, радості та щастя
І великої міцної дружби!
***
Про друзів не дарма складають пісні,
Не один пуд солі вони з’їли разом,
Друг – надійна опора завжди,
Кажуть, пізнаються в біді завжди.
День друзів – прекрасне свято,
Всюди гамір, веселощі, жарти, сміх,
Друзів на світі багато різних,
Хай у вашому житті друг буде кращий, ніж усі.
Міжнародний день друзів 2024 / Фото Amazing Ukraine
***
Для людини важливий той,
Хто розділить з нею смуток і радість,
Хто не засудить і зрозуміє,
Підтримає, якщо в житті млявість.
Друг – той, хто вірний нам завжди,
Для людини дружба свята,
Інші почуття ніколи
Настільки не оспівати крилато.
***
З нашим днем тебе, друган.
Зичу щастя ураган.
Хай здійсняться мрії всі,
Щоб жилось тобі в красі,
Була тачка найдорожча,
Гаманець тріщав від грошей.
Що не день – веселе свято,
Задоволень, відпочинку,
Вдачі кожну хвилинку,
Перемог, чудових прагнень,
Нових радісних досягнень!
***
Добре, що у мене
Є чудові друзі.
Це означає я живу
І вашою дружбою дорожу.
Міжнародний день друзів 2024 / Фото Telegraf
Міжнародний день друзів 2024: привітання у прозі
Привіт, щасливого Міжнародного дня друзів! Нехай ваші друзі завжди будуть поруч, надихають, підтримують і дарують безліч щасливих моментів у житті!
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Друзі – це скарб, який ми зберігаємо в серці. Щасливого свята, мої найкращі! Нехай наша дружба триває вічно!
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Друзі – це як зірки на небі: завжди поруч, навіть коли здається, що темнота. Щасливого свята, найдорожчі! Нехай наша дружба завжди світить яскравіше!
Міжнародний день друзів 2024 / Фото vitai.com.ua
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З нагоди Міжнародного дня друзів хочу сказати, що ви – мій найбільший подарунок. Без вас моє життя було б не таким яскравим і цікавим. Дякую за кожен момент разом!
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Дорогі друзі, нехай сьогоднішній день буде сповнений радості, сміху і незабутніх моментів! Щасливого Міжнародного дня друзів!