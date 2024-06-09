За традицією, сьогодні потрібно викинути увесь непотріб з хати та позбутися поганих звичок та думок. Наші предки вважали, що у свято добре свататися або справляти весілля, адже тоді шлюб буде міцним, пише LifeStyle 24.

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День пам'яті святого Кирила, архиєпископа Олександрійського

Кирило Олександрійський жив у IV-V століттях. У нього була хороша освіта, однак згодом чоловік вирішив присвятити час Богові. Одного разу святий відправився у пустелю, де пробув шість років. Кирило їв лише хліб, пив воду та багато молився. Якось пішов служити кліром до святого Феофіла.

Спершу святий проповідував, потім обійняв посаду диякона, а через деякий час – єпископа. Він виступав проти язичництва та поширював християнство. Саме через такі справи Кирило був дуже шанованим, а помер він у 444 році.

Що не можна робити

Не можна влаштовувати конфлікти.

Заборонено втрачати віру у краще.

Не варто одягати чорні речі, інакше у життя прийдуть біди.

Не рекомендується розказувати іншим про свої плани та лихословити.

Народні прикмети

Ранішня роса – до рясного врожаю.

Якщо на небі буде багато зірок, то чекайте на хороший врожай грибів.

Якщо випаде дощ, то погано вродять культури.

Якщо голосно каркатимуть ворони, то скоро випаде дощ.

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Що ще відзначають

Щороку 9 червня у деяких країнах світу відзначається Міжнародний день друзів. Вперше це свято започаткували у Сполучених Штатах Америки, коли у 1935 році ініціативу підтримав Конгрес. Згодом воно поширилося світом.

Крім того, традиційно у другу неділю червня люди святкують День расової єдності. Сьогодні варто вкотре наголосити на тому, що всі люди – рівні, незалежно, якого кольору у них шкіра. Цей день – про повагу одне до одного.