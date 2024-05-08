Християни східного обряду продовжують святкувати Великдень. Сьогодні, зокрема, Світла середа. У цей день наші предки розважалися, веселилися та влаштовували різноманітні гуляння, зазначає LifeStyle 24.

Важливо Страсний тиждень, Великдень та інші релігійні свята: православний календар на травень 2024

День пам'яті апостола і євангеліста Івана Богослова

Іван Богослов народився в Ізраїлі та навчався в Ісуса Христа. Чоловік навіть був у Гетсиманському саду, де Сина Божого схопили, щоб розіп'ясти. Після його смерті, апостол продовжував жити за християнськими традиціями, лікувати та воскрешати людей. Відомо, що євангеліст написав книгу "Апокаліпсис", де розповідається про Друге пришестя Христа та кінець світу.

Що не можна робити

Заборонено брехати, сваритися та лихословити.

Не можна позичати гроші, бо їх не повернуть.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Краще не відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Народні прикмети

Дощ – до рясного врожаю грибів.

Якщо небо червоного кольору, то чекайте на хорошу погоду.

Якщо хмари близько одна до одної, то скоро похолодає.

Веселка – до тепла наступного дня.

Що ще відзначають

8 травня маємо День пам'яті та примирення. Сьогодні вшановується пам'ять людей, які загинули під час Другої світової війни. Крім того, країни, які брали в ній участь, миряться, щоб більше такого не допустити. Хоча кривава війна, яку розпочала Росія, вже багато років триває в Україні.

Також цієї середи відзначається Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Дата такої події вибрана невипадково. Адже 8 травня 1828 року народився засновник Міжнародного комітету Червоного Хреста Жан Анрі Дюнан. До того ж він став першим лауреатом Нобелівської премії миру.