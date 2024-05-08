Христиане восточного обряда продолжают праздновать Пасху. Сегодня, в частности, Светлая среда. В этот день наши предки развлекались, веселились и устраивали различные гуляния, отмечает LifeStyle 24.

Важно Страстная неделя, Пасха и другие религиозные праздники: православный календарь на май 2024

День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Иоанн Богослов родился в Израиле и учился у Иисуса Христа. Мужчина даже был в Гефсиманском саду, где Сына Божьего схватили, чтобы распять. После его смерти, апостол продолжал жить по христианским традициям, лечить и воскрешать людей. Известно, что евангелист написал книгу "Апокалипсис", где рассказывается о Втором пришествии Христа и конце света.

Что нельзя делать

Запрещено врать, ссориться и сквернословить.

Нельзя занимать деньги, потому что их не вернут.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Лучше не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Народные приметы

Дождь – к обильному урожаю грибов.

Если небо красного цвета, то ждите хорошей погоды.

Если облака близко друг к другу, то скоро похолодает.

Радуга – к теплу на следующий день.

Что еще отмечают

8 мая имеем День памяти и примирения. Сегодня чтится память людей, которые погибли во время Второй мировой войны. Кроме того, страны, которые принимали в ней участие, мирятся, чтобы больше такого не допустить. Хотя кровавая война, которую начала Россия, уже много лет продолжается в Украине.

Также в эту среду отмечается Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Дата такого события выбрана неслучайно. Ведь 8 мая 1828 года родился основатель Международного комитета Красного Креста Жан Анри Дюнан. К тому же он стал первым лауреатом Нобелевской премии мира.