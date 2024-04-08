В Україні триває Великий піст, який закінчиться 4 травня, напередодні Великодня. Детальніше про сьогоднішнє свято розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті апостолів від 70-ти

Апостол Іродіон був родом з міста Тарса. Чоловік щиро сповідував християнську віру, тому постійно зазнавав катувань від відступників. Згодом він помер від меча. Сталося це у день, коли розіп'яли апостола Петра. Через деякий час вбили й апостолів Руфа, Агава, Флегонта, Асинкрита та Ерма.

Що не можна робити

Краще сьогодні не ловити рибу та не купувати худобу.

Заборонено пити алкогольні напої, їсти м'ясні та молочні продукти, розважатися, оскільки триває Великий піст.

Не можна сваритися, лихословити, злитися, ображатися та пліткувати.

Народні прикмети

Дощ – до багатого врожаю зернових культур.

Якщо у річках почне тріскати лід, то чекайте на хороший врожай хліба.

Якщо побачите червоний колір навколо місяця, то буде гроза.

Якщо прилетить зграя ворон, то готуйтеся до неприємностей.

Що ще відзначають

Щороку 8 квітня люди святкують Міжнародний день буддизму. Дату обрали на честь дня народження засновника цього релігійно-філософського вчення Будди Шак'ямуні. Свято відзначається приблизно у 50 країнах світу.

Також на 8 квітня припадає Міжнародний день ромів. Його запровадили на Всесвітньому конгресі ромів, який відбувався у Польщі у 1990 році. У свято варто наголошувати на проблемі дискримінації цього народу.