В Україні триває Великий піст, який закінчиться 4 травня, напередодні Великодня. Детальніше про сьогоднішнє свято розповість LifeStyle 24.
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День пам'яті апостолів від 70-ти
Апостол Іродіон був родом з міста Тарса. Чоловік щиро сповідував християнську віру, тому постійно зазнавав катувань від відступників. Згодом він помер від меча. Сталося це у день, коли розіп'яли апостола Петра. Через деякий час вбили й апостолів Руфа, Агава, Флегонта, Асинкрита та Ерма.
Що не можна робити
- Краще сьогодні не ловити рибу та не купувати худобу.
- Заборонено пити алкогольні напої, їсти м'ясні та молочні продукти, розважатися, оскільки триває Великий піст.
- Не можна сваритися, лихословити, злитися, ображатися та пліткувати.
Народні прикмети
- Дощ – до багатого врожаю зернових культур.
- Якщо у річках почне тріскати лід, то чекайте на хороший врожай хліба.
- Якщо побачите червоний колір навколо місяця, то буде гроза.
- Якщо прилетить зграя ворон, то готуйтеся до неприємностей.
Що ще відзначають
Щороку 8 квітня люди святкують Міжнародний день буддизму. Дату обрали на честь дня народження засновника цього релігійно-філософського вчення Будди Шак'ямуні. Свято відзначається приблизно у 50 країнах світу.
Також на 8 квітня припадає Міжнародний день ромів. Його запровадили на Всесвітньому конгресі ромів, який відбувався у Польщі у 1990 році. У свято варто наголошувати на проблемі дискримінації цього народу.