Християни західного обряду сьогодні відзначають Великдень, а у греко-католиків та православних ще триває Великий піст. Більше про заборони та народні прикмети 31 березня, розповість LifeStyle 24.
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День пам'яті преподобного Іпатія, єпископа
Преподобний Іпатій обіймав посаду єпископа міста Гангри. Відомо, що він відвідав Вселенський собор, який відбувався в місті Нікея. Одного разу відступники жорстоко побили святого та ранили мечами. Іпатій помер від удару жінки каменем по голові. Спершу тіло єпископа сховали, однак потім його знайшов вірянин, а люди згодом й поховали.
Що не можна робити
- Не можна влаштовувати конфлікти, лихословити, злитися та ображатися.
- Заборонено їсти м'ясні та молочні продукти, пити алкоголь, гучно розважатися, адже триває Великий піст.
- Чоловікові та дружині сьогодні варто спати разом, інакше розлучаться.
- Не рекомендується давати гроші у борг.
Народні прикмети
- Вдарить блискавка – до посухи.
- Сонячний день – до теплого літа.
- Якщо 31 березня випаде дощ, то літом буде така сама погода.
- Безхмарне синє небо – до зливи.
Що ще відзначають
31 березня в Україні відзначається День флориста. Вперше свято відбулося у 2000 році. Саме у цей день Міністерство праці та соцполітики затвердило таку професію. Тож сьогодні традиційно вітаємо усіх флористів.
Також на 31 березня припадає День Ейфелевої вежі. Саме у цю дату, у 1889 році, відбулося її відкриття. Люди можуть подивитися на всесвітньо відому архітектурну пам'ятку у Франції, у місті Париж.