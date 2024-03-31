Християни західного обряду сьогодні відзначають Великдень, а у греко-католиків та православних ще триває Великий піст. Більше про заборони та народні прикмети 31 березня, розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Іпатія, єпископа

Преподобний Іпатій обіймав посаду єпископа міста Гангри. Відомо, що він відвідав Вселенський собор, який відбувався в місті Нікея. Одного разу відступники жорстоко побили святого та ранили мечами. Іпатій помер від удару жінки каменем по голові. Спершу тіло єпископа сховали, однак потім його знайшов вірянин, а люди згодом й поховали.

Що не можна робити

Не можна влаштовувати конфлікти, лихословити, злитися та ображатися.

Заборонено їсти м'ясні та молочні продукти, пити алкоголь, гучно розважатися, адже триває Великий піст.

Чоловікові та дружині сьогодні варто спати разом, інакше розлучаться.

Не рекомендується давати гроші у борг.

Народні прикмети

Вдарить блискавка – до посухи.

Сонячний день – до теплого літа.

Якщо 31 березня випаде дощ, то літом буде така сама погода.

Безхмарне синє небо – до зливи.

Що ще відзначають

31 березня в Україні відзначається День флориста. Вперше свято відбулося у 2000 році. Саме у цей день Міністерство праці та соцполітики затвердило таку професію. Тож сьогодні традиційно вітаємо усіх флористів.

Також на 31 березня припадає День Ейфелевої вежі. Саме у цю дату, у 1889 році, відбулося її відкриття. Люди можуть подивитися на всесвітньо відому архітектурну пам'ятку у Франції, у місті Париж.