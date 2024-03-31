Християни західного обряду сьогодні відзначають Великдень, а у греко-католиків та православних ще триває Великий піст. Більше про заборони та народні прикмети 31 березня, розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Іпатія, єпископа

Преподобний Іпатій обіймав посаду єпископа міста Гангри. Відомо, що він відвідав Вселенський собор, який відбувався в місті Нікея. Одного разу відступники жорстоко побили святого та ранили мечами. Іпатій помер від удару жінки каменем по голові. Спершу тіло єпископа сховали, однак потім його знайшов вірянин, а люди згодом й поховали.

Що не можна робити

  • Не можна влаштовувати конфлікти, лихословити, злитися та ображатися.
  • Заборонено їсти м'ясні та молочні продукти, пити алкоголь, гучно розважатися, адже триває Великий піст.
  • Чоловікові та дружині сьогодні варто спати разом, інакше розлучаться.
  • Не рекомендується давати гроші у борг.

Народні прикмети

  • Вдарить блискавка – до посухи.
  • Сонячний день – до теплого літа.
  • Якщо 31 березня випаде дощ, то літом буде така сама погода.
  • Безхмарне синє небо – до зливи.

Що ще відзначають

31 березня в Україні відзначається День флориста. Вперше свято відбулося у 2000 році. Саме у цей день Міністерство праці та соцполітики затвердило таку професію. Тож сьогодні традиційно вітаємо усіх флористів.

Також на 31 березня припадає День Ейфелевої вежі. Саме у цю дату, у 1889 році, відбулося її відкриття. Люди можуть подивитися на всесвітньо відому архітектурну пам'ятку у Франції, у місті Париж.