Христиане западного обряда сегодня отмечают Пасху, а у греко-католиков и православных еще продолжается Великий пост. Больше о запретах и народных приметах 31 марта, расскажет LifeStyle 24.
Актуально Пасха 31 марта или 5 мая: почему православные и католики отмечают Пасху-2024 в разные дни
День памяти преподобного Ипатия, епископа
Преподобный Ипатий занимал должность епископа города Гангры. Известно, что он посетил Вселенский собор, который происходил в городе Никея. Однажды отступники жестоко избили святого и ранили мечами. Ипатий умер от удара женщины камнем по голове. Сначала тело епископа спрятали, однако потом его нашел верующий, а люди впоследствии и похоронили.
Что нельзя делать
- Нельзя устраивать конфликты, сквернословить, злиться и обижаться.
- Запрещено есть мясные и молочные продукты, пить алкоголь, громко развлекаться, ведь продолжается Великий пост.
- Мужу и жене сегодня стоит спать вместе, иначе разведутся.
- Не рекомендуется давать деньги в долг.
Народные приметы
- Ударит молния – к засухе.
- Солнечный день – к теплому лету.
- Если 31 марта выпадет дождь, то летом будет такая же погода.
- Безоблачное синее небо – к ливню.
Что еще отмечают
31 марта в Украине отмечается День флориста. Впервые праздник состоялся в 2000 году. Именно в этот день Министерство труда и соцполитики утвердило такую профессию. Поэтому сегодня традиционно поздравляем всех флористов.
Также на 31 марта приходится День Эйфелевой башни. Именно в эту дату, в 1889 году, состоялось ее открытие. Люди могут посмотреть на всемирно известную архитектурную достопримечательность во Франции, в городе Париж.