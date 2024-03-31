Христиане западного обряда сегодня отмечают Пасху, а у греко-католиков и православных еще продолжается Великий пост. Больше о запретах и народных приметах 31 марта, расскажет LifeStyle 24.

Актуально Пасха 31 марта или 5 мая: почему православные и католики отмечают Пасху-2024 в разные дни

День памяти преподобного Ипатия, епископа

Преподобный Ипатий занимал должность епископа города Гангры. Известно, что он посетил Вселенский собор, который происходил в городе Никея. Однажды отступники жестоко избили святого и ранили мечами. Ипатий умер от удара женщины камнем по голове. Сначала тело епископа спрятали, однако потом его нашел верующий, а люди впоследствии и похоронили.

Что нельзя делать

Нельзя устраивать конфликты, сквернословить, злиться и обижаться.

Запрещено есть мясные и молочные продукты, пить алкоголь, громко развлекаться, ведь продолжается Великий пост.

Мужу и жене сегодня стоит спать вместе, иначе разведутся.

Не рекомендуется давать деньги в долг.

Народные приметы

Ударит молния – к засухе.

Солнечный день – к теплому лету.

Если 31 марта выпадет дождь, то летом будет такая же погода.

Безоблачное синее небо – к ливню.

Что еще отмечают

31 марта в Украине отмечается День флориста. Впервые праздник состоялся в 2000 году. Именно в этот день Министерство труда и соцполитики утвердило такую профессию. Поэтому сегодня традиционно поздравляем всех флористов.

Также на 31 марта приходится День Эйфелевой башни. Именно в эту дату, в 1889 году, состоялось ее открытие. Люди могут посмотреть на всемирно известную архитектурную достопримечательность во Франции, в городе Париж.