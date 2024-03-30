Во многих странах мира есть пасхальный кролик, который ночью приносит шоколадные яйца. Утром сладости ищут дети: в доме, саду или во дворе. Семьи собираются за большим столом, чтобы отпраздновать светлый праздник.

Кстати Как появился кролик, символ Пасхи у католиков: интересная история

По случаю католической Пасхи LifeStyle 24 собрал поздравления в картинках. В такой светлый праздник желаем всем мира и спокойствия. Остаемся сильными, несмотря на темные времена, которые когда-то обязательно преодолеем.

Католическая Пасха: поздравления в картинках

Католическая Пасха 2024 / Фото forumsmile.com.ua

Католическая Пасха 2024 / Фото Eva Blog

Католическая Пасха 2024 / Фото "Топ картинки"

Католическая Пасха 2024 / Фото forumsmile.com.ua

Католическая Пасха 2024 / Фото "Топ картинки"

Католическая Пасха 2024 / Фото "Страна У"

Католическая Пасха 2024 / Фото Unsplash

Католическая Пасха 2024 / Фото art-shop.com.ua

Католическая Пасха 2024 / Фото "Страна У"