У багатьох країнах світу є великодній кролик, який вночі приносить шоколадні яйця. Зранку солодощі шукають діти: у будинку, саду або на подвір'ї. Сім'ї збираються за великим столом, аби відсвяткувати світле свято.

До речі Як з'явився кролик, символ Великодня у католиків: цікава історія

З нагоди католицького Великодня LifeStyle 24 зібрав привітання у картинках. У таке світле свято бажаємо усім миру та спокою. Залишаймося сильними, попри темні часи, які колись обов'язково подолаємо.

Католицький Великдень: привітання у картинках

Католицький Великдень 2024 / Фото forumsmile.com.ua

Католицький Великдень 2024 / Фото Eva Blog

Католицький Великдень 2024 / Фото "Топ картинки"

Католицький Великдень 2024 / Фото forumsmile.com.ua

Католицький Великдень 2024 / Фото "Топ картинки"

Католицький Великдень 2024 / Фото "Країна У"

Католицький Великдень 2024 / Фото Unsplash

Католицький Великдень 2024 / Фото art-shop.com.ua

Католицький Великдень 2024 / Фото "Країна У"