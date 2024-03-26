Такое отличие есть, поскольку Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, а не на григорианский. Больше – в материале.

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Почему празднование Пасхи имеет разные даты

Дата Пасхи рассчитывается пасхалией. Украинцы, хоть и перешли на новый церковный календарь, все равно имеют юлианскую пасхалию. Поэтому и праздник у православных и католиков приходится на разные дни.

Пасха появилась, когда распяли Иисуса Христа. Это произошло во время Песаха – тогда вспоминается, как еврейский народ вышел из Египта и избавился от рабства. По традиции, праздник длится неделю.

Ранее христиане отмечали Воскресение Господне именно по еврейскому календарю, а его дату высчитывали в день весеннего равноденствия. Впоследствии церковь разработала систему, которую назвали пасхалией. Так священнослужители получили возможность определять дату праздника.



Как высчитывается дата Пасхи / Фото Pexels

Заметим! Сейчас есть григорианская и александрийская пасхалия. Последняя – по юлианскому календарю. Она появилась во время первого Вселенского собора, который проходил в 325 году, в Никее.

После весеннего равноденствия, наступает первое полнолуние. Пасха отмечается в первое воскресенье после него, однако дата не должна совпадать с Песахом, поэтому может переноситься.

В 1582 году возникла григорианская пасхалия, по которой высчитывают дату Пасхи протестанты и римо-католики. У них первое полнолуние, по которому делается вычисление, происходит раньше, поскольку разница в календарях – 13 дней.

Расчет Пасхи в 2024 году

В 2024 году, по григорианскому календарю, день весеннего равноденствия был 21 марта, а полнолуние – 25 марта. Поэтому Пасха 31 марта.

Весеннее равноденствие по юлианскому календарю состоится 3 апреля, а первое полнолуние – 24 апреля. Однако празднование Пасхи перенесли с 28 апреля на 5 мая, поскольку в тот период у евреев продолжается Песах.