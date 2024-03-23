После службы Божьей их обязательно необходимо принести в дом. Считается, что так он будет под защитой весь год, передает LifeStyle 24.

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Какую вербу не стоит святить

В народе говорят, что нельзя святить веточки ивы, которые сорвали недалеко от кладбища. Ведь они обладают плохой энергетикой. Также лучше не брать прошлогоднюю иву, однако выбрасывать ее запрещено. Некоторые люди, например, готовят целебный отвар, который спасает от любых болезней.

Что делают с ивой после освящения

После церкви, люди возвращаются домой и легонько бьют ивой всех родственников. В частности, тех, кто проспал богослужение. Существуют даже определенные слова, которые нужно произносить во время такой интересной традиции:

Не я б'ю – верба б'є,

За тиждень Великдень,

Недалечко червоне яєчко!

Вербное воскресенье / Фото Canva

Веточки ивы обязательно ставят в вазу возле икон. Интересно, что раньше наши предки даже приносили их на огород или поле для хорошего урожая. Девушки же, например, прятали несколько веточек в одежде. Это, в частности, рекомендовалось делать тем, кто хочет поскорее найти жениха, больным или беременным.

С помощью освященной ивы хозяйки разжигали печь, когда собирались печь куличи. Однако это разрешалось делать только в Страстной четверг. Если же обрядовый хлеб готовили в пятницу или субботу, то брали страстную свечу.