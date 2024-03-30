Наші предки у цей день робили випічку, яка була схожа на драбину. Печиво мала з'їсти вся сім'я, щоб залишатися здоровою, пише LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Івана Ліствичника

Іван Ліствичник був філософом, богословом та ігуменом Синайського монастиря. Також він є автором книги "Ліствиця". У 20 років чоловік став монахом, а понад 40 років жив у пустелі Тола. Помер Іван у 70 років.

Що не можна робити

Не можна позичати гроші.

Не варто розповідати про свій сон.

Не можна сваритися, злитися та лихословити.

Краще відкласти хатню та фізичну роботу на інший день.

Заборонено вживати м'ясні та молочні продукти.

Народні прикмети

Дощ – до щедрого врожаю грибів.

Якщо на березі вже видніється листя, то літо буде теплим.

Якщо з вуликів почнуть вилітати бджоли, то чекайте на хорошу весну.

Якщо гуси літатимуть високо в небі, то найближчими місяцями дощитиме.

Що ще відзначають

Щороку в останню суботу березня відбувається Година Землі. За традицією, ввечері люди повинні вимкнути світло на одну годину. Ініціатором такої події став Всесвітній фонд природи. Вперше вона пройшла у 2007 році.

Також 30 березня відзначається Всесвітній день біполярного розладу. Його запровадила Міжнародна спільнота біполярних розладів. Дату обрали на честь дня народження художника Вінсента Ван Гога. Адже вважається, що чоловік мав такий діагноз, однак про це стало відомо лише після його смерті.