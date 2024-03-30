Наши предки в этот день делали выпечку, которая была похожа на лестницу. Печенье должна была съесть вся семья, чтобы оставаться здоровой, пишет LifeStyle 24.
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День памяти преподобного Иоанна Лествичника
Иоанн Лествичник был философом, богословом и игуменом Синайского монастыря. Также он является автором книги "Лествица". В 20 лет мужчина стал монахом, а более 40 лет жил в пустыне Тола. Умер Иоанн в 70 лет.
Что нельзя делать
- Нельзя одалживать деньги.
- Не стоит рассказывать о своем сне.
- Нельзя ссориться, злиться и сквернословить.
- Лучше отложить домашнюю и физическую работу на другой день.
- Запрещено употреблять мясные и молочные продукты.
Народные приметы
- Дождь – к щедрому урожаю грибов.
- Если на березе уже виднеются листья, то лето будет теплым.
- Если из ульев начнут вылетать пчелы, то ждите хорошую весну.
- Если гуси будут летать высоко в небе, то в ближайшие месяцы будет дождливо.
Что еще отмечают
Ежегодно в последнюю субботу марта происходит Час Земли. По традиции, вечером люди должны выключить свет на один час. Инициатором такого события стал Всемирный фонд природы. Впервые оно прошло в 2007 году.
Также 30 марта отмечается Всемирный день биполярного расстройства. Его ввело Международное сообщество биполярных расстройств. Дату выбрали в честь дня рождения художника Винсента Ван Гога. Ведь считается, что мужчина имел такой диагноз, однако об этом стало известно только после его смерти.