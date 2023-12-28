В той час, коли жили святі мученики, Римом правив імператор Максиміліан. Він наказував переслідувати християн, знищувати храми та спалювати церковні книги. Тоді у місті Нікомидія єпископом був святий Кирило. Завдяки йому, багато людей перейшли у християнську віру, серед яких – сановники імператора, зазначає 24 Канал.

Важливо Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця

День святих мучеників, спалених в Нікомидії

Разом з Максиміліаном жила язичницька жриця Домна. Одного разу вона захотіла більше дізнатися про християнство. Тому вирішила піти до єпископа Кирила, але про це ніхто не повинен був знати, окрім євнуха Індіса. Він і відправився разом з нею. Тоді Домна та Індіс прийняли хрещення й почали допомагати бідним.

Раптом про це дізнався царський начальник євнухів. Він закрив Домну та Індіса у якомусь приміщенні та морив голодом. Згодом жриця вдала вигляд, що божевільна, оскільки не хотіла жити з язичниками. Домна пішла у дівочий монастир, який згодом покинула.

Імператор Максиміліан віддав наказ воїнам відшукати язичницьку жрицю. Вони знайшли монастир, у якому раніше мешкала Домна, та познущалися з сестер. Після цього Максиміліан вирішив принести жертви язичницьким богам на міській площі. Тоді імператор наказав християнам відректися від своєї віри. Однак вони відмовилися.

Після цього одного з мучеників, Гликерія, жорстоко катували, а потім спалили. Згодом, на Різдво Христове, Максиміліан спалив церкву, де перебували близько 20 тисяч християн. З часом імператор наказав стратити або спалити й багатьох інших людей, які сповідували християнську віру.

Якось Домна, переодягнена у чоловічий одяг, знайшла водойму, куди кинули мучеників. Вона допомагала рибалці витягувати їхні тіла. Після цього жриця щодня молилася біля могил. Згодом, коли Максиміліан дізнався про це, наказав стратити Домну.

Що не можна робити

Не варто брехати, бо згодом всі все одно дізнаються правду.

Заборонено не пускати в будинок колядників, інакше принесете нещастя в сім'ю.

Не можна стежити та підглядати за іншими людьми.

Не варто підслуховувати, бо біда прийде у ваш дім.

Народні прикмети

Іній на деревах – до багатого врожаю.

Якщо здійметься хуртовина, то буде холодне і мокре літо.

Якщо під дахом побачите зграю горобців, то згодом прийде тепло.

Якщо сніжитиме, то також чекайте теплої погоди.

Якщо пес спатиме на снігу, то невдовзі буде хуртовина.

Що ще відзначають

28 грудня – Міжнародний день кіно. Сьогодні своє професійне свято відзначають люди, які працюють у кіновиробництві. Знімати кіно почали в XIX столітті. В 1893 році американець Томас Едісон винайшов кінетоскоп та показав його публіці. Тоді переглядати зображення, які рухалися, могла лише одна людина.

Також сьогодні святкують День шоколадних цукерок. Люди, які полюбляють такі солодощі, можуть насолодитися їхнім смаком або ж приготувати самостійно. В цей день варто експериментувати та весело проводити час з рідними та друзями.