В то время когда жили святые мученики, Римом правил император Максимилиан. Он приказывал преследовать христиан, уничтожать храмы и сжигать церковные книги. Тогда в городе Никомидия епископом был святой Кирилл. Благодаря ему многие люди перешли в христианскую веру, среди которых – сановники императора, отмечает 24 Канал.

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День святых мучеников, сожженных в Никомидии

Вместе с Максимилианом жила языческая жрица Домна. Однажды она захотела узнать больше о христианстве. Поэтому решила пойти к епископу Кириллу, но об этом никто не должен был знать, кроме евнуха Индиса. Он отправился вместе с ней. Тогда Домна и Индис приняли крещение и стали помогать бедным.

Вдруг об этом узнал царский начальник евнухов. Он закрыл Домну и Индиса в каком-то помещении и морил голодом. Впоследствии жрица притворилась, что сумасшедшая, поскольку не хотела жить с язычниками. Домна ушла в девичий монастырь, который впоследствии покинула.

Император Максимилиан отдал приказ воинам отыскать языческую жрицу. Они нашли монастырь, в котором раньше жила Домна, и поиздевались над сестрами. После этого Максимилиан решил принести жертвы языческим богам на городской площади. Тогда император приказал христианам отречься от своей веры. Однако они отказались.

После этого одного из мучеников, Гликерия, жестоко пытали, а затем сожгли. Впоследствии, на Рождество, Максимилиан сжег церковь, где находились около 20 тысяч христиан. Со временем император приказал казнить или сжечь многих других людей, исповедовавших христианскую веру.

Однажды Домна, переодетая в мужскую одежду, нашла водоем, куда бросили мучеников. Она помогала рыбаку вытаскивать их тела. После этого жрица каждый день молилась у могил. Впоследствии, когда Максимилиан узнал это, приказал казнить Домну.

Что нельзя делать

Не стоит лгать, потому что со временем все равно узнают правду.

Запрещено не пускать в дом колядников, в противном случае принесете несчастье в семью.

Нельзя следить и подсматривать за другими людьми.

Не стоит подслушивать, потому что беда придет в ваш дом.

Народные приметы

Иней на деревьях – до богатого урожая.

Если поднимется метель, то будет холодное и мокрое лето.

Если под крышей увидите стаю воробьев, то со временем придет тепло.

Если будет снег, то также ждите теплой погоды.

Если пес будет спать на снегу, то скоро будет метель.

Что еще отмечают

28 декабря – Международный день кино. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, работающие в кинопроизводстве. Снимать кино начали в XIX веке. В 1893 году американец Томас Эдисон изобрёл кинетоскоп и показал его публике. Тогда просматривать движущиеся изображения мог только один человек.

Также сегодня празднуют День шоколадных конфет. Люди, которые любят такие сладости, могут насладиться их вкусом или же приготовить самостоятельно. В этот день следует экспериментировать и весело проводить время с родными и друзьями.