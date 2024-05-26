Особливо добре у цей день клює короб. До речі, це єдина риба, яку можна їсти у свято, аби не накликати фінансових проблем, зазначає LifeStyle 24.

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День пам'яті апостолів від 70-ти Карпа й Алфея

Святий Алфей проповідував у Фракеї. Він не лише підтримував християн, але й розповідав язичникам про віру в Ісуса Христа. Відомо, що чоловік обіймав посаду єпископа на острові Крит. Про причини смерті немає точної інформації.

Святий Карпо мав двох синів-апостолів: Левія та Якова Алфеєва. До наших часів збереглося мало відомостей про його життя. Чоловік народився у місті Капернаума та читав проповіді, але де – невідомо.

Що не можна робити

Не можна сваритися та лихословити, щоб не накликати біду.

Не варто наводити лад у будинку, коли зайде сонце.

Не рекомендується лінуватися, бо втратите удачу.

Заборонено позичати гроші.

Краще, щоб у будинку було чисто, інакше відлякаєте щастя.

Народні прикмети

Якщо почуєте, як кує зозуля, то чекайте на жарке літо.

Багато комарів – до потепління.

Якщо квакатимуть жаби, то буде дощ.

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Що ще відзначають

Щороку на останню неділю травня припадає професійне свято – День хіміка. Його запровадили 7 травня 1994 року, згідно з указом президента України. Сьогодні вітаємо працівників хімічної та нафтохімічної промисловості.

Також цієї неділі, 26 травня, відзначається День Києва. Сьогодні українській столиці виповнюється 1542 роки. Вважається, що місто заснували Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. Назву воно отримало від першого брата.