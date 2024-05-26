Особенно хорошо в этот день клюет короб. Кстати, это единственная рыба, которую можно есть в праздник, чтобы не навлечь финансовых проблем, отмечает LifeStyle 24.

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День памяти апостолов от 70-ти Карпа и Алфея

Святой Алфей проповедовал во Фракии. Он не только поддерживал христиан, но и рассказывал язычникам о вере в Иисуса Христа. Известно, что мужчина занимал должность епископа на острове Крит. О причинах смерти нет точной информации.

Святой Карп имел двух сыновей-апостолов: Левия и Иакова Алфеева. До наших времен сохранилось мало сведений о его жизни. Мужчина родился в городе Капернаума и читал проповеди, но где – неизвестно.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться и сквернословить, чтобы не навлечь беду.

Не стоит наводить порядок в доме, когда зайдет солнце.

Не рекомендуется лениться, потому что потеряете удачу.

Запрещено занимать деньги.

Лучше, чтобы в доме было чисто, иначе отпугнете счастье.

Народные приметы

Если услышите, как кует кукушка, то ждите жаркое лето.

Много комаров – к потеплению.

Если будут квакать лягушки, то будет дождь.

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Что еще отмечают

Ежегодно на последнее воскресенье мая приходится профессиональный праздник – День химика. Его ввели 7 мая 1994 года, согласно указу президента Украины. Сегодня поздравляем работников химической и нефтехимической промышленности.

Также в это воскресенье, 26 мая, отмечается День Киева. Сегодня украинской столице исполняется 1542 года. Считается, что город основали Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь. Название он получил от первого брата.