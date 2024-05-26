В 2022 году Киев, как и многие другие украинские города, снова почувствовал, что такое война. В начале полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось остановить наступление россиян на столицу. Враг уже третий год обстреливает город, однако уничтожить его не удастся.
Красота Несокрушимая и непобедимая столица: фантастические поздравления в картинках с Днем Киева
Редакция LifeStyle 24 искренне поздравляет всех украинцев с днем рождения Киева. Хотя наша столица сегодня не такая радостная, но все равно прекрасна. Несмотря на сложные времена, на улицах города продолжает звучать песня "Як тебе не любити, Києве мій", а туристы не боятся приезжать сюда, чтобы насладиться атмосферой.
Самые красивые картинки-поздравления с Днем Киева
С днем рождения, Киев / Фото Amazing Ukraine
С днем рождения, Киев / Фото Amazing Ukraine
С днем рождения, Киев / Фото "Люкс ФМ"
С днем рождения, Киев / Фото with_love_card
С днем рождения, Киев / Фото Pinterest
С днем рождения, Киев / Фото "Факты"
С днем рождения, Киев / Фото Realist online
С днем рождения, Киев / Фото "Голос Украины"
С днем рождения, Киев / Фото ТСН
С днем рождения, Киев / Фото Big Kyiv
Особые поздравления сегодня принимают киевляне. Поэтому сохраняйте нашу подборку картинок, чтобы не забыть поздравить их с таким замечательным праздником.