У 2022 році Київ, як і багато інших українських міст, знову відчув, що таке війна. На початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам та захисницям вдалося зупинити наступ росіян на столицю. Ворог вже третій рік обстрілює місто, однак знищити його не вдасться.

Краса Незламна та непереможна столиця: фантастичні привітання у картинках з Днем Києва

Редакція LifeStyle 24 щиро вітає усіх українців з днем народження Києва. Хоч наша столиця сьогодні не така радісна, але все одно прекрасна. Попри складні часи, на вулицях міста продовжує лунати пісня "Як тебе не любити, Києве мій", а туристи не бояться приїжджати сюди, щоб насолодитися атмосферою.

Найгарніші картинки-привітання з Днем Києва

З днем народження, Києве / Фото Amazing Ukraine

З днем народження, Києве / Фото Amazing Ukraine

З днем народження, Києве / Фото "Люкс ФМ"

З днем народження, Києве / Фото with_love_card

З днем народження, Києве / Фото Pinterest

З днем народження, Києве / Фото "Факти"

З днем народження, Києве / Фото Realist online

З днем народження, Києве / Фото "Голос України"

З днем народження, Києве / Фото ТСН

З днем народження, Києве / Фото Big Kyiv

Особливі вітання сьогодні приймають кияни. Тож зберігайте нашу добірку картинок, щоб не забути привітати їх з таким чудовим святом.