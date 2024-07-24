24 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не варто працювати

24 липня 2024, 07:00
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24 липня за новим церковним календарем вшановується пам'ять святих мучеників Бориса і Гліба. Вважається, що вони можуть вилікувати людей від складних хвороб. До чоловіків також моляться за захист від недругів та ворогів.

Наші предки у цей день ходили в ліс по ягоди та гриби. Люди, крім того, гостювали одне в одного. Вважається, що сьогодні потрібно менше думати про погане. Більше інформації розповість LifeStyle 24

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День пам'яті святих мучеників Бориса і Гліба

Батько Бориса та Гліба – рівноапостольний князь Володимир. Вони з'явилися на світ ще коли Київська Русь не була охрещена, однак з дитинства знали про християнську віру. Коли князь помер, між старшими та молодшими братами розвернулася війна за владу. Так, Бориса та Гліба вбив Святополк. 

Що не можна робити

  • Не можна сваритися, злитися та лихословити, оскільки це гріх.
  • Не варто позичати гроші, інакше скоро захворієте. 
  • Будь-яку роботу краще відкласти на інший день, бо будете мати проблеми з грошима.
  • Не варто працювати у полі або на городі, адже буде пожежа.
  • Заборонено відмовляти у допомозі нужденним. 

Народні прикмети

  • Якщо випаде дощ, то зимою чекайте багато снігу.
  • Якщо павуки плестимуть павутину, то незабаром дощитиме. 
  • Роса – до грози. 
  • Якщо надворі тепло і сонячно, то зима не буде суворою.
  • Якщо побачите багато мух, то найближчими днями буде тепла погода. 

Що ще відзначають

Щороку 24 липня відзначається День двоюрідних братів і сестер. У Сполучених Штатах Америки це свято національного рівня та є популярним у різних країнах світу. 

Також сьогодні маємо Міжнародний день турботи про себе. Під час події наголошують на тому, що потрібно постійно слідкувати за своїм здоров'ям та самопочуттям, а не йти до лікаря вже коли ситуація зовсім погана. 

Автор: Марія Примич