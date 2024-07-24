Наши предки в этот день ходили в лес за ягодами и грибами. Люди, кроме того, гостили друг у друга. Считается, что сегодня нужно меньше думать о плохом. Больше информации расскажет LifeStyle 24.
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День памяти святых мучеников Бориса и Глеба
Отец Бориса и Глеба – равноапостольный князь Владимир. Они появились на свет еще когда Киевская Русь не была крещена, однако с детства знали о христианской вере. Когда князь умер, между старшими и младшими братьями развернулась война за власть. Так, Бориса и Глеба убил Святополк.
Что нельзя делать
- Нельзя ссориться, злиться и сквернословить, поскольку это грех.
- Не стоит занимать деньги в долг, иначе скоро заболеете.
- Любую работу лучше отложить на другой день, потому что будете иметь проблемы с деньгами.
- Не стоит работать в поле или на огороде, ведь будет пожар.
- Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.
Народные приметы
- Если выпадет дождь, то зимой ждите много снега.
- Если пауки будут плести паутину, то вскоре будет дождь.
- Роса – к грозе.
- Если на улице тепло и солнечно, то зима не будет суровой.
- Если увидите много мух, то в ближайшие дни будет теплая погода.
Что еще отмечают
Каждый год 24 июля отмечается День двоюродных братьев и сестер. В Соединенных Штатах Америки это праздник национального уровня и является популярным в разных странах мира.
Также сегодня имеем Международный день заботы о себе. Во время события отмечают то, что нужно постоянно следить за своим здоровьем и самочувствием, а не идти к врачу уже когда ситуация совсем плохая.