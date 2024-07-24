Наші предки у цей день ходили в ліс по ягоди та гриби. Люди, крім того, гостювали одне в одного. Вважається, що сьогодні потрібно менше думати про погане. Більше інформації розповість LifeStyle 24.
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День пам'яті святих мучеників Бориса і Гліба
Батько Бориса та Гліба – рівноапостольний князь Володимир. Вони з'явилися на світ ще коли Київська Русь не була охрещена, однак з дитинства знали про християнську віру. Коли князь помер, між старшими та молодшими братами розвернулася війна за владу. Так, Бориса та Гліба вбив Святополк.
Що не можна робити
- Не можна сваритися, злитися та лихословити, оскільки це гріх.
- Не варто позичати гроші, інакше скоро захворієте.
- Будь-яку роботу краще відкласти на інший день, бо будете мати проблеми з грошима.
- Не варто працювати у полі або на городі, адже буде пожежа.
- Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.
Народні прикмети
- Якщо випаде дощ, то зимою чекайте багато снігу.
- Якщо павуки плестимуть павутину, то незабаром дощитиме.
- Роса – до грози.
- Якщо надворі тепло і сонячно, то зима не буде суворою.
- Якщо побачите багато мух, то найближчими днями буде тепла погода.
Що ще відзначають
Щороку 24 липня відзначається День двоюрідних братів і сестер. У Сполучених Штатах Америки це свято національного рівня та є популярним у різних країнах світу.
Також сьогодні маємо Міжнародний день турботи про себе. Під час події наголошують на тому, що потрібно постійно слідкувати за своїм здоров'ям та самопочуттям, а не йти до лікаря вже коли ситуація зовсім погана.