Наші предки у цей день ходили в ліс по ягоди та гриби. Люди, крім того, гостювали одне в одного. Вважається, що сьогодні потрібно менше думати про погане. Більше інформації розповість LifeStyle 24.

Не пропустіть Календар релігійних свят на липень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святих мучеників Бориса і Гліба

Батько Бориса та Гліба – рівноапостольний князь Володимир. Вони з'явилися на світ ще коли Київська Русь не була охрещена, однак з дитинства знали про християнську віру. Коли князь помер, між старшими та молодшими братами розвернулася війна за владу. Так, Бориса та Гліба вбив Святополк.

Що не можна робити

  • Не можна сваритися, злитися та лихословити, оскільки це гріх.
  • Не варто позичати гроші, інакше скоро захворієте.
  • Будь-яку роботу краще відкласти на інший день, бо будете мати проблеми з грошима.
  • Не варто працювати у полі або на городі, адже буде пожежа.
  • Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети

  • Якщо випаде дощ, то зимою чекайте багато снігу.
  • Якщо павуки плестимуть павутину, то незабаром дощитиме.
  • Роса – до грози.
  • Якщо надворі тепло і сонячно, то зима не буде суворою.
  • Якщо побачите багато мух, то найближчими днями буде тепла погода.

Що ще відзначають

Щороку 24 липня відзначається День двоюрідних братів і сестер. У Сполучених Штатах Америки це свято національного рівня та є популярним у різних країнах світу.

Також сьогодні маємо Міжнародний день турботи про себе. Під час події наголошують на тому, що потрібно постійно слідкувати за своїм здоров'ям та самопочуттям, а не йти до лікаря вже коли ситуація зовсім погана.