Наші предки у цей день ходили в ліс по ягоди та гриби. Люди, крім того, гостювали одне в одного. Вважається, що сьогодні потрібно менше думати про погане. Більше інформації розповість LifeStyle 24.

Не пропустіть Календар релігійних свят на липень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святих мучеників Бориса і Гліба

Батько Бориса та Гліба – рівноапостольний князь Володимир. Вони з'явилися на світ ще коли Київська Русь не була охрещена, однак з дитинства знали про християнську віру. Коли князь помер, між старшими та молодшими братами розвернулася війна за владу. Так, Бориса та Гліба вбив Святополк.

Що не можна робити

Не можна сваритися, злитися та лихословити, оскільки це гріх.

Не варто позичати гроші, інакше скоро захворієте.

Будь-яку роботу краще відкласти на інший день, бо будете мати проблеми з грошима.

Не варто працювати у полі або на городі, адже буде пожежа.

Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети

Якщо випаде дощ, то зимою чекайте багато снігу.

Якщо павуки плестимуть павутину, то незабаром дощитиме.

Роса – до грози.

Якщо надворі тепло і сонячно, то зима не буде суворою.

Якщо побачите багато мух, то найближчими днями буде тепла погода.

Що ще відзначають

Щороку 24 липня відзначається День двоюрідних братів і сестер. У Сполучених Штатах Америки це свято національного рівня та є популярним у різних країнах світу.

Також сьогодні маємо Міжнародний день турботи про себе. Під час події наголошують на тому, що потрібно постійно слідкувати за своїм здоров'ям та самопочуттям, а не йти до лікаря вже коли ситуація зовсім погана.