Яке свято 20 липня – що не можна робити сьогодні та цікаві прикмети цього дня

20 липня святкують Міжнародний день шахів. Християни сьогодні вшановують преподобних Тому та Акакія. Дивіться далі, що не можна робити та прикмети на день.

20 липня у церковному календарі – день пам'яті преподобних Томи й Акакія, інформує 24 Канал. Тома народився у Малеї (Візантія) та був військовим, брав участь у багатьох боях. Та раптово вирішив постригтися у ченці.

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Тома обрав усамітнений спосіб життя та оселився на горі. До нього часто приходили за порадами.

Преподобний Акакій був послушником у монастирі. Його наставник був жорстокою людиною: примушував до важкої роботи та часто бив. Коли Акакій помер, наставник змінився та відмовився від попереднього способу життя.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна обманювати та сваритися.

Сьогодні заборонено відмовляти у допомозі.

Вважалось, що у цей день не можна носити прикраси.

Не можна сьогодні займатися пранням.

20 липня святкують Герман, Євдокія, Фома.

Прикмети на 20 липня

Який буде цей день, такий буде і листопад.

Якщо почнеться дощ, то він буде надовго.

Павуки плетуть сітки – до спеки.

Сьогодні пішла злива – негода буде ще 7 тижнів.

День в Україні та світі

Міжнародний день шахів. Сьогодні й професійне свято для шахістів, і святкова дата для любителів інтелектуальної гри. Подію заснувала Всесвітня федерація шахів у 1966, а у 2010 році – його заснували в Україні.