20 липня у церковному календарі – день пам'яті преподобних Томи й Акакія, інформує 24 Канал. Тома народився у Малеї (Візантія) та був військовим, брав участь у багатьох боях. Та раптово вирішив постригтися у ченці.
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Тома обрав усамітнений спосіб життя та оселився на горі. До нього часто приходили за порадами.
Преподобний Акакій був послушником у монастирі. Його наставник був жорстокою людиною: примушував до важкої роботи та часто бив. Коли Акакій помер, наставник змінився та відмовився від попереднього способу життя.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна обманювати та сваритися.
- Сьогодні заборонено відмовляти у допомозі.
- Вважалось, що у цей день не можна носити прикраси.
- Не можна сьогодні займатися пранням.
Прикмети на 20 липня
- Який буде цей день, такий буде і листопад.
- Якщо почнеться дощ, то він буде надовго.
- Павуки плетуть сітки – до спеки.
- Сьогодні пішла злива – негода буде ще 7 тижнів.
День в Україні та світі
Міжнародний день шахів. Сьогодні й професійне свято для шахістів, і святкова дата для любителів інтелектуальної гри. Подію заснувала Всесвітня федерація шахів у 1966, а у 2010 році – його заснували в Україні.