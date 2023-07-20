20 июля в церковном календаре – день памяти преподобных Фомы и Акакия, пишет 24 Канал. Тома родился в Малее (Византия) и был военным, участвовал во многих боях. Но внезапно решил постричься в монахи.
Смотрите также Что означает имя Вероника: факты, о которых вы и не догадывались
Тома выбрал уединенный образ жизни и поселился на горе. К нему часто приходили за советами.
Преподобный Акакий был послушником в монастыре. Его наставник был жестоким человеком: принуждал к тяжелой работе и часто избивал. Когда Акакий умер, наставник изменился и отказался от предыдущего образа жизни.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя обманывать и ссориться.
- Сегодня запрещено отказывать в помощи.
- Считалось, что в этот день нельзя носить украшения.
- Нельзя сегодня заниматься стиркой.
Приметы на 20 июля
- Какой будет этот день, таков будет и ноябрь.
- Если начнется дождь, он будет надолго.
- Пауки плетут сетки – к жаре.
- Сегодня пошел ливень – непогода будет еще 7 недель.
День в Украине и мире
Международный день шахмат. Сегодня и профессиональный праздник для шахматистов, и праздничная дата для любителей интеллектуальной игры. Событие основала Всемирная федерация шахмат в 1966 году, а в 2010 году – его основали в Украине.