За життя Методій написав багато християнських творів, які збереглися й після його смерті. Більше про життя святого розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого священномученика Методія, єпископа Патарського

Святий Методій був вірний християнству, мав добрий характер, через який люди його дуже шанували. Він боровся з язичниками та єретиками, поширював віру в Ісуса Христа. Якось єпископа схопили та відправили на суд. Навіть тоді чоловік не зрадив Господа. Через деякий час Методія стратили.

Що не можна робити

Заборонено сваритися та заздрити одне одному.

Краще не виносити сьогодні сміття, бо позбудетесь достатку.

Не можна шкодити павукам, інакше прийдуть проблеми.

Народні прикмети

Дощ – до такої ж погоди наступних 40 днів.

Якщо побачите велику павутину, то надворі буде ясно.

Якщо жаби вилізуть на траву, то чекайте на дощ.

Що ще відзначають

20 червня – День літнього сонцестояння. Тобто сьогодні маємо найдовший день та найкоротшу ніч у році, адже Сонце підіймається дуже високо.

Також цього четверга відзначається щорічне свято – Всесвітній день біженців. 4 грудня 2000 року його вела Організація Об'єднаних Націй. За час російсько-української війни багато українців покинули рідні домівки та стали біженцями в різних країнах світу. Дехто й досі не повернувся в Україну.