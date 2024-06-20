За життя Методій написав багато християнських творів, які збереглися й після його смерті. Більше про життя святого розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого священномученика Методія, єпископа Патарського

Святий Методій був вірний християнству, мав добрий характер, через який люди його дуже шанували. Він боровся з язичниками та єретиками, поширював віру в Ісуса Христа. Якось єпископа схопили та відправили на суд. Навіть тоді чоловік не зрадив Господа. Через деякий час Методія стратили.

Що не можна робити

  • Заборонено сваритися та заздрити одне одному.
  • Краще не виносити сьогодні сміття, бо позбудетесь достатку.
  • Не можна шкодити павукам, інакше прийдуть проблеми.

Народні прикмети

  • Дощ – до такої ж погоди наступних 40 днів.
  • Якщо побачите велику павутину, то надворі буде ясно.
  • Якщо жаби вилізуть на траву, то чекайте на дощ.

Що ще відзначають

20 червня – День літнього сонцестояння. Тобто сьогодні маємо найдовший день та найкоротшу ніч у році, адже Сонце підіймається дуже високо.

Також цього четверга відзначається щорічне свято – Всесвітній день біженців. 4 грудня 2000 року його вела Організація Об'єднаних Націй. За час російсько-української війни багато українців покинули рідні домівки та стали біженцями в різних країнах світу. Дехто й досі не повернувся в Україну.