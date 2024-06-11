Тепер Івана Купала в Україні відзначатиметься в ніч з 23 на 24 серпня. Детальніше про це свято читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Історія та традиції свята Івана Купала

У Київській Русі свято Івана Купала відзначали ще до того, як Володимир Великий її охрестив. Давні слов'яни збиралися біля води, щоб вшанувати її, а також, щоб відсвяткувати день літнього сонцестояння. До того ж люди просили про хороший врожай. Після прийняття християнства, у свято почали вшановувати пам'ять Івана Предтечі. Відомо, що саме від нього Ісус Христос прийняв хрещення у ріці Йордан.

Однією з традицій свята Івана Купала є пускання віночків на воду. Це роблять незаміжні дівчата, які шукають наречених. Вважається, що чоловік прийде з тої сторони, куди прикраса попливе. Проте буває й таке, що віночок опускається у воду. У такому разі стверджують, що дівчина не вийде заміж найближчий рік.

Молодь, крім того, розпалює велике багаття, через яке хлопці та дівчата потім стрибають. Навколо нього також співають пісні, водять хороводи та веселяться. Однак у Православній церкві України не вважають ці традиції християнськими. Священники зазначають, що свято Івана Купала та свято Різдва Івана Предчеті – різні, просто святкуються одночасно. Це й не дивно, адже відповідні обряди з'явилися у часи язичництва.