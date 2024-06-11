Теперь Ивана Купала в Украине будет отмечаться в ночь с 23 на 24 августа. Подробнее об этом празднике читайте в материале LifeStyle 24.

Актуально Когда в Украине будут праздновать Вознесение Господне в 2024 году: дата важного праздника

История и традиции праздника Ивана Купала

В Киевской Руси праздник Ивана Купала отмечали еще до того, как Владимир Великий ее окрестил. Древние славяне собирались у воды, чтобы почтить ее, а также, чтобы отпраздновать день летнего солнцестояния. К тому же люди просили о хорошем урожае. После принятия христианства, в праздник начали почитать память Иоанна Предтечи. Известно, что именно от него Иисус Христос принял крещение в реке Иордан.

Одной из традиций праздника Ивана Купала является пускание венков на воду. Это делают незамужние девушки, которые ищут женихов. Считается, что мужчина придет с той стороны, куда украшение поплывет. Однако бывает и такое, что веночек опускается в воду. В таком случае утверждают, что девушка не выйдет замуж ближайший год.

Молодежь, кроме того, разжигает большой костер, через который парни и девушки потом прыгают. Вокруг него также поют песни, водят хороводы и веселятся. Однако в Православной церкви Украины не считают эти традиции христианскими. Священники отмечают, что праздник Ивана Купала и праздник Рождества Иоанна Предтечи – разные, просто празднуются одновременно. Это и не удивительно, ведь соответствующие обряды появились во времена язычества.