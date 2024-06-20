При жизни Мефодий написал много христианских произведений, которые сохранились и после его смерти. Больше о жизни святого расскажет LifeStyle 24.

Важно Когда в Украине будет праздник Ивана Купала в этом году: изменилась ли дата

День памяти святого священномученика Мефодия, епископа Патарского

Святой Мефодий был верен христианству, имел добрый характер, из-за которого люди его очень почитали. Он боролся с язычниками и еретиками, распространял веру в Иисуса Христа. Как-то епископа схватили и отправили на суд. Даже тогда мужчина не предал Господа. Через некоторое время Мефодия казнили.

Что нельзя делать

Запрещено ссориться и завидовать друг другу.

Лучше не выносить сегодня мусор, потому что лишитесь изобилия.

Нельзя вредить паукам, иначе придут проблемы.

Народные приметы

Дождь – к такой же погоде следующих 40 дней.

Если увидите большую паутину, то на улице будет ясно.

Если лягушки вылезут на траву, то ждите дождя.

Что еще отмечают

20 июня – День летнего солнцестояния. То есть сегодня имеем самый длинный день и самую короткую ночь в году, ведь Солнце поднимается очень высоко.

Также в этот четверг отмечается ежегодный праздник – Всемирный день беженцев. 4 декабря 2000 года его вела Организация Объединенных Наций. За время российско-украинской войны многие украинцы покинули родные дома и стали беженцами в разных странах мира. Некоторые до сих пор не вернулись в Украину.