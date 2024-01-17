Яке церковне свято 17 січня: чому сьогодні не можна варити сочевицю

17 січня у церкві вшановують пам'ять преподобного Антонія Великого. Він вважається покровителем домашньої худоби. Тому люди у молитвах до преподобного просять здоров'я та захисту для своїх тварин.

Крім того, сьогодні відзначається Міжнародний день наставництва та День дитячих винаходів. Детальніше читайте на сайті 24 Каналу.

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День пам'яті преподобного Антонія Великого

Антоній Великий народився в Єгипті. Він виховувався у заможній християнській сім'ї. Після смерті батька, преподобний отримав від нього великий спадок. Однак вирішив допомогти нужденним, а не витрачати гроші на себе. Згодом Антоній відправився жити у печеру, де займався духовним розвитком.

За життя преподобний Антоній Великий заснував монастир. Крім того, він знав преподобного Павла Фівейського, який також вирішив провести своє життя наодинці. Помер Антоній Великий у 105 років.

Що не можна робити

Заборонено злитися, лихословити та сваритися.

Не можна займатися деякими хатніми справами: шити, в'язати, прясти.

Краще не варити сочевицю, бо можете накликати хвороби на дітей.

Не варто показувати незнайомим людям свої багатства, інакше прийдуть злодії.

Не можна виконувати важку фізичну роботу.

Народні прикмети

Тепла погода – до сильних морозів.

Якщо день буде ясний, то незабаром випаде багато снігу.

Якщо на вечір небо вкриється хмарами, то отримаєте хороший врожай зерна.

Якщо вдень вигляне сонце, то весна прийде рано.

Якщо ж почнеться снігопад, то весна буде пізньою.

Що ще відзначають

Також сьогодні відзначається Міжнародний день наставництва. Свято існує з 2017 року. Дату вибрали невипадково, адже цей день присвячують видатному американському боксеру Мухаммеду Алі, який народився 17 січня 1942 року.

Крім того, 17 січня – День дитячих винаходів. Саме в цей день у 1706 році народився Бенджамін Франклін – один із засновників Сполучених Штатів Америки, журналіст, науковець та політичний діяч. У 12-річному віці він винайшов ласти для плавання, які надягають на руки.