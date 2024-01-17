Кроме того, сегодня отмечается Международный день наставничества и День детских изобретений. Подробнее читайте на сайте 24 Канала.
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День памяти преподобного Антония Великого
Антоний Великий родился в Египте. Он воспитывался в богатой христианской семье. После смерти отца преподобный получил от него большое наследство. Однако решил помочь нуждающимся, а не тратить деньги на себя. Затем Антоний отправился жить в пещеру, где занимался духовным развитием.
При жизни преподобный Антоний Великий основал монастырь. Кроме того, он знал преподобного Павла Фивейского, также решившего провести свою жизнь наедине. Умер Антоний Великий в 105 лет.
Что нельзя делать
- Запрещено злиться, злословить и ссориться.
- Нельзя заниматься некоторыми домашними делами: шить, вязать, прясть.
- Лучше не варить чечевицу, потому что можете навлечь болезни на детей.
- Не стоит показывать незнакомым людям свои богатства, иначе придут воры.
- Нельзя выполнять тяжелую физическую работу.
Народные приметы
- Теплая погода – к сильным морозам.
- Если день будет ясным, то вскоре выпадет много снега.
- Если к вечеру небо покроется облаками, то получите хороший урожай зерна.
- Если днем выглянет солнце, весна придет рано.
- Если же начнется снегопад, весна будет поздней.
Что еще отмечают
Также сегодня отмечается Международный день наставничества. Праздник существует с 2017 года. Дату выбрали неслучайно, ведь этот день посвящают выдающемуся американскому боксеру Мухаммеду Али, родившемуся 17 января 1942 года.
Кроме того, 17 января – День детских изобретений. Именно в этот день в 1706 году родился Бенджамин Франклин – один из основателей Соединенных Штатов Америки, журналист, ученый и политический деятель. В 12-летнем возрасте он изобрел ласты для плавания, которые надевают на руки.