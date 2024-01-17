Крім того, сьогодні відзначається Міжнародний день наставництва та День дитячих винаходів. Детальніше читайте на сайті 24 Каналу.
Актуально За новим стилем: календар релігійних свят на січень 2024 року
День пам'яті преподобного Антонія Великого
Антоній Великий народився в Єгипті. Він виховувався у заможній християнській сім'ї. Після смерті батька, преподобний отримав від нього великий спадок. Однак вирішив допомогти нужденним, а не витрачати гроші на себе. Згодом Антоній відправився жити у печеру, де займався духовним розвитком.
За життя преподобний Антоній Великий заснував монастир. Крім того, він знав преподобного Павла Фівейського, який також вирішив провести своє життя наодинці. Помер Антоній Великий у 105 років.
Що не можна робити
- Заборонено злитися, лихословити та сваритися.
- Не можна займатися деякими хатніми справами: шити, в'язати, прясти.
- Краще не варити сочевицю, бо можете накликати хвороби на дітей.
- Не варто показувати незнайомим людям свої багатства, інакше прийдуть злодії.
- Не можна виконувати важку фізичну роботу.
Народні прикмети
- Тепла погода – до сильних морозів.
- Якщо день буде ясний, то незабаром випаде багато снігу.
- Якщо на вечір небо вкриється хмарами, то отримаєте хороший врожай зерна.
- Якщо вдень вигляне сонце, то весна прийде рано.
- Якщо ж почнеться снігопад, то весна буде пізньою.
Що ще відзначають
Також сьогодні відзначається Міжнародний день наставництва. Свято існує з 2017 року. Дату вибрали невипадково, адже цей день присвячують видатному американському боксеру Мухаммеду Алі, який народився 17 січня 1942 року.
Крім того, 17 січня – День дитячих винаходів. Саме в цей день у 1706 році народився Бенджамін Франклін – один із засновників Сполучених Штатів Америки, журналіст, науковець та політичний діяч. У 12-річному віці він винайшов ласти для плавання, які одягають на руки.