14 червня у церковному календарі – день пам'яті мученика Юстина Філософа, пише 24 Канал. Він народився у грецькій родині та був язичником.

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Юстину подобалося вчитися новому та читати книжки. Він відправився на навчання до мудреця, який порадив йому більше дізнаватись про життя зі священних книжок. Чоловік все більше дізнавався про християнську релігію та зрештою охрестився.

Юстин багато подорожував Римською імперією та проповідував християнство. За це його схопили, чоловік загинув мученицькою смертю.

День ангела 14 червня святкують Василь, Гавриїл, Давид, Денис, Павло, Юстин, Харитон, Віра.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна довго спати – можна накликати невдачу.

Краще не ухвалювати сьогодні важливих рішень.

Не можна сваритися з рідними – вважалось, що примирення тоді не настане.

Сьогодні не можна збирати багато рослин.

Прикмети на 14 червня

Зранку видно веселку – буде дощ.

Сонце світить не яскраво – ввечері чекайте зливу.

Похмурий день – добре вродить овес, а ягід буде мало.

Роса швидко висохла – день буде спекотним.

День в Україні та світі

Всесвітній день донора крові. Цю подію заснувала ООН з нагоди дня народження в цей день лікаря та лауреата Нобелівської премії Карла Ландштейнера. Мета дня – поширити інформацію про донорство крові та подякувати тим, хто допомагає іншим.

Міжнародний день блогера. Наразі це свято неофіційне, але щоразу популярніше. У цей день блогери об'єднуються для спільних подій.

Всесвітній день в'язання. Свято започаткували у Парижі 2005 року, згодом воно стало поширеним в інших країнах. В'язання – чудове хобі, яке сприяє розвитку дрібної моторики та укріплює суглоби.