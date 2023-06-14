14 июня в церковном календаре – день памяти мученика Юстина Философа, пишет 24 Канал. Он родился в греческой семье и был язычником.

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Юстине нравилось учиться новому и читать книги. Он отправился на обучение к мудрецу, который посоветовал ему больше узнавать о жизни из священных книг. Человек все больше узнавал о христианской религии и в конце концов крестился.

Юстин много путешествовал по Римской империи и проповедовал христианство. За это его схватили, мужчина погиб мученической смертью.

День ангела 14 июня празднуют Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Юстин, Харитон, Вера.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя долго спать – можно навлечь неудачу.

Лучше не принимать сегодня важные решения.

Нельзя ссориться с родными – считалось, что примирение тогда не наступит.

Сегодня нельзя собирать многие растения.

Приметы на 14 июня

Утром видна радуга – будет дождь.

Солнце светит не ярко – вечером ждите ливень.

Пасмурный день – хорошо уродит овес, а ягод будет мало.

Роса быстро высохла – день будет жарким.

День в Украине и мире

Всемирный день донора крови. Это событие учредила ООН по случаю дня рождения врача и лауреата Нобелевской премии Карла Ландштейнера. Цель дня – распространить информацию о донорстве крови и поблагодарить тех, кто помогает другим.

Международный день блогера. Пока этот праздник неофициальный, но каждый раз популярнее. В этот день блоггеры объединяются для совместных событий.

Всемирный день вязания. Праздник начался в Париже в 2005 году, впоследствии он стал распространенным в других странах. Вязание – отличное хобби, которое способствует развитию мелкой моторики и укрепляет суставы.