Яке церковне свято 11 червня: що заборонено робити сьогодні
У вівторок, 11 червня, у церкві вшановують пам'ять святих апостолів Варфоломея й Варнави. Традиційно віряни до них моляться, аби у родині панував добробут, а всі вороги обходили дім. У цей день також влаштовують генеральне прибирання, оскільки вважається, що так очищається негативна енергетика.
Народні повір'я стверджують, що сьогодні потрібно зібратися за великим родинним столом, щоб привабити удачу. Детальніше – у матеріалі LifeStyle 24.
Важливо Які свята українці відзначатимуть у червні 2024 року: чи будуть додаткові вихідні
День пам'яті святих апостолів Варфоломея й Варнави
Святий Варнава був родом з Кіпру та спершу називався Йосипом. Разом з апостолом Павлом він розповідав людям про християнську віру. За життя чоловік робив багато добрих справ. Зокрема, гроші з продажу будинку віддав громаді, що в Єрусалимі. Варнаву також поважали за мудрість.
Апостол Варфоломей навчався в Ісуса Христа. Він читав проповіді у різних країнах світу, до прикладу в Індії та Парфії. Згодом святого почали переслідувати за християнську віру, потім на нього чекала мученицька смерть.
Що не можна робити
- Не можна розпускати плітки та сваритися, інакше станеться біда.
- Не варто братися за щось нове, адже нічого не вдасться.
- Не розказуйте про свої плани, бо вони не здійсняться.
Народні прикмети
- Якщо на світанку сонце за хмарами, то вечері буде холодно.
- Якщо тепло вночі, то чекайте на щедрий врожай.
- Якщо бджоли зранку не вилітатимуть з вуликів, то скоро випаде дощ.
Що ще відзначають
На другий вівторок червня припадає щорічне свято – Всесвітній день пам'яті домашніх тварин. Сьогодні людей традиційно закликають згадувати своїх улюбленців, яких вже немає в живих.
Крім того, сьогодні – Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози. Під час події людей інформують про це небезпечне захворювання.