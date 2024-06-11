Народные поверья утверждают, что сегодня нужно собраться за большим семейным столом, чтобы привлечь удачу. Подробнее – в материале LifeStyle 24.

Важно Какие праздники украинцы будут отмечать в июне 2024 года: будут ли дополнительные выходные

День памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы

Святой Варнава был родом с Кипра и сначала назывался Иосифом. Вместе с апостолом Павлом он рассказывал людям о христианской вере. При жизни мужчина делал много добрых дел. В частности, деньги с продажи дома отдал общине, что в Иерусалиме. Варнаву также уважали за мудрость.

Апостол Варфоломей учился у Иисуса Христа. Он читал проповеди в разных странах мира, к примеру в Индии и Парфии. Впоследствии святого начали преследовать за христианскую веру, потом его ждала мученическая смерть.

Что нельзя делать

Нельзя распускать сплетни и ссориться, иначе случится беда.

Не стоит браться за что-то новое, ведь ничего не получится.

Не рассказывайте о своих планах, потому что они не осуществятся.

Народные приметы

Если на рассвете солнце за облаками, то вечером будет холодно.

Если тепло ночью, то ждите щедрого урожая.

Если пчелы утром не будут вылетать из ульев, то скоро выпадет дождь.

Что еще отмечают

На второй вторник июня приходится ежегодный праздник – Всемирный день памяти домашних животных. Сегодня людей традиционно призывают вспоминать своих любимцев, которых уже нет в живых.

Кроме того, сегодня – Всемирный день борьбы с раком предстательной железы. Во время события людей информируют об этом опасном заболевании.