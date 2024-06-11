Народні повір'я стверджують, що сьогодні потрібно зібратися за великим родинним столом, щоб привабити удачу. Детальніше – у матеріалі LifeStyle 24.

Важливо Які свята українці відзначатимуть у червні 2024 року: чи будуть додаткові вихідні

День пам'яті святих апостолів Варфоломея й Варнави

Святий Варнава був родом з Кіпру та спершу називався Йосипом. Разом з апостолом Павлом він розповідав людям про християнську віру. За життя чоловік робив багато добрих справ. Зокрема, гроші з продажу будинку віддав громаді, що в Єрусалимі. Варнаву також поважали за мудрість.

Апостол Варфоломей навчався в Ісуса Христа. Він читав проповіді у різних країнах світу, до прикладу в Індії та Парфії. Згодом святого почали переслідувати за християнську віру, потім на нього чекала мученицька смерть.

Що не можна робити

Не можна розпускати плітки та сваритися, інакше станеться біда.

Не варто братися за щось нове, адже нічого не вдасться.

Не розказуйте про свої плани, бо вони не здійсняться.

Народні прикмети

Якщо на світанку сонце за хмарами, то вечері буде холодно.

Якщо тепло вночі, то чекайте на щедрий врожай.

Якщо бджоли зранку не вилітатимуть з вуликів, то скоро випаде дощ.

Що ще відзначають

На другий вівторок червня припадає щорічне свято – Всесвітній день пам'яті домашніх тварин. Сьогодні людей традиційно закликають згадувати своїх улюбленців, яких вже немає в живих.

Крім того, сьогодні – Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози. Під час події людей інформують про це небезпечне захворювання.